09:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Пермском крае ввели временное ограничение движения грузового транспорта
Ограничение движения для грузовиков массой свыше 25 тонн будет действовать до 23 ноября.
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В Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий ввели временные ограничения движения на региональных дорогах Пермского края. Под запрет попали грузовые транспортные средства, у которых разрешенная максимальная масса превышает 25 тонн.
В краевом Минтрансе пояснили, что ограничение временного движения для грузовиков вступило в силу с 21 ноября и продлится по 23 ноября включительно.
Под временное ограничение движения попадут следующие участки дорог:
— Кунгур-Соликамск (002+000 — 312+700);
— Кунгур-Соликамск-Горнозаводск (000+000 — 27+654);
— Горнозаводск — граница Свердловской области (000+000 — 076+985);
— Большая Соснова — Частые (000+024 — 025+000);
— Черновское — граница Удмуртской Республики (000+000 — 030+544);
— Пермь — Березники (020+639 — 177+663);
— Полазна — Чусовой (005+039 — 094+596);
— Восточный обход Перми (000+000 — 29+960).
Водителей автотранспорта просят с пониманием отнестись к ситуации на дорогах, искать возможные для объезда участки дороги.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на несколько часов временно прекращал работу аэропорт в Перми.