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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае ввели временное ограничение движения грузового транспорта

Ограничение движения для грузовиков массой свыше 25 тонн будет действовать до 23 ноября.

В Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий ввели временные ограничения движения на региональных дорогах Пермского края. Под запрет попали грузовые транспортные средства, у которых разрешенная максимальная масса превышает 25 тонн.

В краевом Минтрансе пояснили, что ограничение временного движения для грузовиков вступило в силу с 21 ноября и продлится по 23 ноября включительно.

Под временное ограничение движения попадут следующие участки дорог:

— Кунгур-Соликамск (002+000 — 312+700);

— Кунгур-Соликамск-Горнозаводск (000+000 — 27+654);

— Горнозаводск — граница Свердловской области (000+000 — 076+985);

— Большая Соснова — Частые (000+024 — 025+000);

— Черновское — граница Удмуртской Республики (000+000 — 030+544);

— Пермь — Березники (020+639 — 177+663);

— Полазна — Чусовой (005+039 — 094+596);

— Восточный обход Перми (000+000 — 29+960).

Водителей автотранспорта просят с пониманием отнестись к ситуации на дорогах, искать возможные для объезда участки дороги.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на несколько часов временно прекращал работу аэропорт в Перми.

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