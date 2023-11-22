11:45 (мск), источник: АиФ Крым
В Косьмо-Дамиановском монастыре в Алуште образовалась 10-метровая расщелина
На монастырь обрушился сильный поток воды во время прошедшего ливня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники МЧС России выехали в Косьмо-Дамиановский монастырь для оказания помощи по устранению последствий непогоды. Территория монастыря сильно пострадала после ливней 19 ноября. Об этом сообщил заместитель начальника Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Сергей Кобринский.
Большое количество горных вод сильно размыло территорию монастыря. Кроме того, нижняя дорога со стороны Алушты и села Изобильное полностью размыта. При этом, заезды со стороны Ялты и горы Роман-Кош заметены снегом. Для расчистки дороги выехала спецтехника и отряд из 10 сотрудников МЧС.
В результате сильных ливней смесь из камней и земли сошла со стороны леса, засыпав двор верхней части монастыря и образовав расщелину размером около 10 метров в глубину и 15 метров в ширину, сообщили в МЧС. На верхней площадке монастыря образовался большой котлован рядом с купелью, кроме того, затоплена Царская часовня.
На территории монастыря много поваленных деревьев, разрушены скамейки, мостики, сообщил представитель Симферопольской крымской епархии Дмитрий Кротков. При этом, помещения и зданий храма уцелели, подчеркнул он. Вода продолжает прибывать, но потом уже значительно ослабел, заключил протоиерей.