15:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Башкирии из-за метели и ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии вновь ожидается опасная погода.
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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. По сообщению МЧС, в республике ожидается ураганный ветер, метель и гололед.
Так, завтра, 23 ноября, скорость ветра достигнет 20 м/с, на дорогах Башкирии ухудшится видимость до 500−1000 метров, а также прогнозируется гололедица и снежные накаты.
Днем и ночью столбик термометра покажет −6…-11 градусов.
Жителей Башкирии просят быть осторожными и воздержаться от дальних поездок.