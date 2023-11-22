Главное
Спецоперация на Украине
15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за метели и ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии вновь ожидается опасная погода.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. По сообщению МЧС, в республике ожидается ураганный ветер, метель и гололед.

Так, завтра, 23 ноября, скорость ветра достигнет 20 м/с, на дорогах Башкирии ухудшится видимость до 500−1000 метров, а также прогнозируется гололедица и снежные накаты.

Днем и ночью столбик термометра покажет −6…-11 градусов.

Жителей Башкирии просят быть осторожными и воздержаться от дальних поездок.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский уверен, что заключит мир с Россией за один день на новых условиях
Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта