14:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Синоптики рассказали, когда в Воронеже начнет таять снег
Ближе к выходным ожидается «плюс».
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В конце текущей недели в Воронеже установится плюсовая температура, сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в среду, 22 ноября. ю.
В пятницу, 24 ноября, в светлое время суток термометры покажут около +1 градуса. Ожидается мокрый снег с дождем.
В ночь на субботу будет около 0 градусов, а днем — вновь в районе +1, выглянет солнце.
Последний день недели будет теплее: в воскресенье, 26 ноября, прогнозируют от 0 до 2 градусов мороза ночью и около +4 градусов в светлое время суток.
РИА «Воронеж» рассказывало, что 20 ноября в областном центре выпало 20 мм снега, что составляет 47% от месячной нормы осадков. В районах области самое большое количество осадков зарегистрировала метеостанция в Борисоглебске — там выпало 23 мм снега. В Лисках зафиксировали 20 мм осадков.
На водохранилище и реке Дон из-за установившейся холодной погоды появился первый лед. В МЧС предупредили воронежцев: он опасен и непрочен, что может привести к трагическим последствиям.