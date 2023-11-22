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14:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Синоптики рассказали, когда в Воронеже начнет таять снег

Ближе к выходным ожидается «плюс».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 2 м/с 94% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Воронеж"

В конце текущей недели в Воронеже установится плюсовая температура, сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в среду, 22 ноября. ю.

В пятницу, 24 ноября, в светлое время суток термометры покажут около +1 градуса. Ожидается мокрый снег с дождем.

В ночь на субботу будет около 0 градусов, а днем — вновь в районе +1, выглянет солнце.

Последний день недели будет теплее: в воскресенье, 26 ноября, прогнозируют от 0 до 2 градусов мороза ночью и около +4 градусов в светлое время суток.

РИА «Воронеж» рассказывало, что 20 ноября в областном центре выпало 20 мм снега, что составляет 47% от месячной нормы осадков. В районах области самое большое количество осадков зарегистрировала метеостанция в Борисоглебске — там выпало 23 мм снега. В Лисках зафиксировали 20 мм осадков.

На водохранилище и реке Дон из-за установившейся холодной погоды появился первый лед. В МЧС предупредили воронежцев: он опасен и непрочен, что может привести к трагическим последствиям.

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