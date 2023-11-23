09:26 (мск), источник: РИА Новости
В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота
Музеи Крыма продолжат борьбу за коллекцию скифского золота.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Музеи Крыма продолжат борьбу за возвращение коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота.
«Наша позиция остается прежней. Мы будем продолжать борьбу за возвращение этой коллекции в Крым. В какой форме я сказать пока не могу, но могу сказать точно, что деятельность музеев по возврату коллекции будет продолжаться», — сказал Мальгин.
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Черном море».
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче «скифского золота» Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.