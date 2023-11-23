06:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проиграли «Динамо» из Москвы с разгромным счетом
В выездном матче иркутяне смогли забить только один мяч в ворота соперника.
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Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска проиграли команде «Динамо» из Москвы в рамках выездного матча XXXII чемпионата России по хоккею с мячом (12+). Встреча, которая состоялась на стадионе «Крылатское», завершилась со счетом 7:1 в пользу москвичей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом России.
Напомним, что ранее хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» проиграли «Воднику» в рамках выездного матча чемпионата России со счетом 9:4. Сейчас иркутяне находятся на шестом месте турнирной таблицы. Следующий матч (12+) хоккеистов состоится 25 ноября. «Байкал-Энергия» сыграет с Енисеем из Красноярска.