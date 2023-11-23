ГИБДД призвала к особой бдительности на свердловских дорогах

В большей части Свердловской области наблюдается снегопад, из-за которого осложнены дорожные условия.
Свердловское Управление ГИБДД ГУ МВД России призвало водителей увеличивать дистанцию до впереди идущего ТС, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не возникали помехи для других участников движения, исключить опасные маневры при поворотах. Водителю важно контролировать управляемость ТС и свои действия.
Пешеходам следует обозначить свою видимость световозвращателями, переходить дорогу только по пешеходных переходам, только на разрешающий сигнал светофора и только при уверенности в своей безопасности.
Как сообщалось ранее, по данным на утро 22 ноября, для борьбы с гололедом в регионе за сутки использовали 4400 тонн пескосоляной смеси, сообщили в Управлении автодорог. Ликвидировали последствия снегопада с использованием 311 единиц спецтехники.