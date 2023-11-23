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07:58 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

ГИБДД призвала к особой бдительности на свердловских дорогах

ГИБДД призвала участников дорожного движения, водителей и пешеходов, проявлять особую бдительность и осторожность на дорогах в связи с непогодой в Свердловской области.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В большей части Свердловской области наблюдается снегопад, из-за которого осложнены дорожные условия.

Свердловское Управление ГИБДД ГУ МВД России призвало водителей увеличивать дистанцию до впереди идущего ТС, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не возникали помехи для других участников движения, исключить опасные маневры при поворотах. Водителю важно контролировать управляемость ТС и свои действия.

Пешеходам следует обозначить свою видимость световозвращателями, переходить дорогу только по пешеходных переходам, только на разрешающий сигнал светофора и только при уверенности в своей безопасности.

Как сообщалось ранее, по данным на утро 22 ноября, для борьбы с гололедом в регионе за сутки использовали 4400 тонн пескосоляной смеси, сообщили в Управлении автодорог. Ликвидировали последствия снегопада с использованием 311 единиц спецтехники.

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