11:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске ученые создали новые вакцины от гриппа
Разработка поможет найти новые способы лечения вирусов и различных заболеваний человека и животных.
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Ученые из Новосибирска создают новое поколение вакцин и лекарств от гриппа. Об исследованиях рассказали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Ученые сообщили, что данные исследования могут стать основой для создания современных лекарств и вакцин. Сейчас идет работа над редактированием генов некодирующих РНК для изучения роли функций нкРНК.
Исследователи активно изучают вопрос борьбы с гриппом. На данный момент уже реализовано несколько проектов, в результате которых были получены новые материалы для удаления вирусов с поверхности. А сейчас ученые исследуют роль генов в регуляции инфекции гриппа. Кроме этого, специалистами разрабатывается новая мультиплексная система выявления гриппа А, В и других респираторных заболеваний.
Ученые также добавили, что данное изобретение поможет найти новые способы лечения вирусов и различных заболеваний человека и животных.