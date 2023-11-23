08:59 (мск), источник: Фонтанка
В Петербурге уже 8 баллов, это большая редкость
Пробки в Петербурге выросли до 8 баллов.
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Загруженность дорог Петербурга утром 23 ноября к 8:46 достигла 8 баллов по шкале «Яндекса». «Восьмёрка» по утрам бывает очень редко. Обычно в это время в городе 6 баллов, а в случае сильных осадков 7 баллов. На карте множество отметок о ДТП.
Синоптики предупреждали о непогоде, и с ночи начался снегопад. Вот как выглядит трасса «Скандинавия» в 7 часов утра, показывает подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Синоптики предупреждали о метели и сильном ветре, из-за непогоды даже отменили разводку мостов. Первые по-настоящему зимние дни, с гололедицей и снегом, часто называют днями жестянщика из-за большого числа аварий.