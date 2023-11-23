10:21 (мск), источник: Клопс.ru
Захват российских островов и блокада Калининградской области: эксперты рассказали о сценариях учений НАТО на Балтике
Манёвры у российской границы начались 22 ноября.
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Учения НАТО Freezing Winds 23 носят наступательный характер. Один из сценариев манёвров предусматривает отработку захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и последующую блокаду Финского залива и Калининградской области. Об этом пишут «Известия» в четверг, 23 ноября.
Эксперты отмечают, что 22 ноября к северо-западным границам России перебросили свыше 5 тыс. военнослужащих альянса в том числе 300 морпехов США, которые учатся минировать Балтийское море и высаживать десант.
В состав группировки входят 30 боевых и вспомогательных кораблей Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Авиагруппа насчитывает более 20 самолётов и вертолётов. В том числе истребители F-18, французские морские патрульные самолёты «Атлантик-2».
Наши главные осенние учения — первые, которые мы проводим в качестве больших учений НАТО, в которых также активно участвуют наши шведские партнёры. Тренируясь вместе, мы не только усилим военные возможности, но и взаимодействие и нашу способность работать вместе.
Российские военные эксперты считают, что учения направлены на то, чтобы продолжать политику давления на нашу страну.
«Учения направлены на то, чтобы продолжать политику давления на Россию с севера в попытках запереть наш Военно-морской флот на Балтике, максимально воспрепятствовать торговому судоходству. Финляндия участвует в НАТО для того, чтобы создать блок для противодействия России на севере. Это реальная угроза нашим интересам на этом направлении. В случае серьёзного обострения они могут запереть наш флот и закрыть воздушное пространство в регионе. Думаю, что в ходе манёвров они отрабатывают эту стратегию против нашей страны», — считает бывший замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.
НАТО направили в сентябре в Литву два самолёта, чтобы наблюдать за военными в Калининградской области.