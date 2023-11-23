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10:21 (мск), источник: Клопс.ru

Захват российских островов и блокада Калининградской области: эксперты рассказали о сценариях учений НАТО на Балтике

Манёвры у российской границы начались 22 ноября.

Источник: U.S. Navy

Учения НАТО Freezing Winds 23 носят наступательный характер. Один из сценариев манёвров предусматривает отработку захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и последующую блокаду Финского залива и Калининградской области. Об этом пишут «Известия» в четверг, 23 ноября.

Эксперты отмечают, что 22 ноября к северо-западным границам России перебросили свыше 5 тыс. военнослужащих альянса в том числе 300 морпехов США, которые учатся минировать Балтийское море и высаживать десант.

В состав группировки входят 30 боевых и вспомогательных кораблей Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Авиагруппа насчитывает более 20 самолётов и вертолётов. В том числе истребители F-18, французские морские патрульные самолёты «Атлантик-2».

Наши главные осенние учения — первые, которые мы проводим в качестве больших учений НАТО, в которых также активно участвуют наши шведские партнёры. Тренируясь вместе, мы не только усилим военные возможности, но и взаимодействие и нашу способность работать вместе.

Юхапекка Раутава
командующий учениями

Российские военные эксперты считают, что учения направлены на то, чтобы продолжать политику давления на нашу страну.

«Учения направлены на то, чтобы продолжать политику давления на Россию с севера в попытках запереть наш Военно-морской флот на Балтике, максимально воспрепятствовать торговому судоходству. Финляндия участвует в НАТО для того, чтобы создать блок для противодействия России на севере. Это реальная угроза нашим интересам на этом направлении. В случае серьёзного обострения они могут запереть наш флот и закрыть воздушное пространство в регионе. Думаю, что в ходе манёвров они отрабатывают эту стратегию против нашей страны», — считает бывший замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

НАТО направили в сентябре в Литву два самолёта, чтобы наблюдать за военными в Калининградской области.

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