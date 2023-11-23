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11:21 (мск), источник: МК.RU Уфа

Из-за непогоды ГИБДД увеличила количество постов на дорогах

В Башкирии плюсовая температура с мокрым снегом и ледяным дождем сменилась похолоданием, при этом ситуацию усугубила метель и сильный ветер.

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На дорогах образовался сильный гололед и снежные накаты. В ГИБДД республики приняли решение увеличить количество экипажей на трассах Уфа-Инзер-Белорецк, Чишмы-Аксеново-Киргиз Мияки, Уфа-Янаул, Уфа-Зубово-Чишмы, Уфа-Иглино-Красная горка, Дюртюли-Нефтекамск.

— Наши сотрудники будут нести службу именно на тех участках, где есть вероятность возникновения ДТП или ухудшения дорожной ситуации, — написал в соцсетях начальник госавтоинспекции Владимир Севастьянов. — С учетом складывающейся обстановки, призываем автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий.

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