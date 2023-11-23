10:14 (мск), источник: АиФ Уфа
Где в Уфе установлены камеры фото- и видеофиксации?
Публикуем полный список адресов.
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Более сотни камер фото- и видеофиксации установлено в Уфе. Публикуем полный список адресов:
— Левитана, 12;
— Ахметова, 288;
— ООТ Тужиловка в мкр. Сипайлово;
— 50 лет СССР, 13;
— Бирский тракт, э/о 112;
— Интернациональная, 25;
— мост через реку Дема из микрорайона Дема;
— Степана Кувыкина, 7;
— Интернациональная, 159;
— Менделеева, э/о 211;
— 50 лет Октября, 30;
— Города Галле (напротив гимназии);
— Сельская Богородская, 59;
— дорога Шакша — Уфа, Агромаркет;
— дорога Уфа-Оренбург, 2 км э/о 10 на юг;
— дорога Уфа-Оренбург, 2 км э/о 10 на север;
— дорога Уфа- Оренбург, э/о 25 на юг;
— дорога Уфа-Оренбург, э/о 25 на север;
— дорога Уфа — Оренбург, 15 км на юг;
— дорога Уфа — Оренбург, 15 км на север;
— дорога Уфа — Аэропорт, ООТ «Озерная» на север;
— Гвардейская, 39;
— проспект Октября, 99;
— Базисный проезд, 1 корпус 3;
— Заки Валиди, 60;
— проспект Салавата Юлаева э/о 47 на север;
— Уфимское шоссе, 4к2;
— Маршала Жукова, 15;
— Маршала Жукова, 20;
— Первостроителей 2А;
— проспект Октября, 86 э/о 166;
— Нагаевское шоссе эо № 270 из города;
— Заки Валиди, 73;
— Нагаевское шоссе эо № 196 из города;
— автодрога Уфа — Аэропорт ООТ «Озерная» на юг;
— Сельская Богородская, 17;
— проспект Октября, 62;
— Менделеева, 215;
— объездная Затон э/о 200;
— Затонская объездная э/о 422;
— проспект Октября, 85;
— проспект Октября э/о 391;
— проспект Октября 46;
— проспект Октября, 45;
— проспект Октября, 15 э/о 31;
— проспект Октября, 5;
— Валерия Лесунова, 8 э/о 62;
— проспект Октября э/о 390;
— Маршала Жукова, 2 А, э/о 4;
— проспект Салавата Юлаева, эл. Опора № 237 на север;
— проспект Салавата Юлаева э/о 237;
— проспект Салавата Юлаева, 32/1 на север э/о 139;
— проспект Салавата Юлаева 59 на юг э/о 140;
— проспект Салавата Юлаева, 89 э/о 336 (на юг);
— проспект Салавата Юлаева, 89 (на север);
— проспект Салавата Юлаева, э/о 48 на юг;
— Сосновская, 38;
— Северный обход мкр. Затон, км. 3+800;
— проспект Октября, 158;
— Затонская объездная э/о 314;
— проспект Октября, 131;
— проспект Октября, 115;
— Перспективная э/о 48;
— дорога Уфа — Оренбург 10 км. + 150 м на юг;
— Уфа — Оренбург 10 км. + 150 м на север;- Оренбургский тракт э/о 45 (мг. Дачник);
— Уфа — Оренбург э/о 61;
— объездная мкр. Затон, Базисный проезд 2/1 (Затонское шоссе) э/о 41;
— Затонское шоссе, эо 413 из города;
— проспект Октября, э/о 125;
— Нагаевское шоссе, эо 197 в сторону города;
— проспект Салавата Юлаева, Бельский мост; — проспект Октября, 21/4 э/о 29;
— Сипайловская д 11 на юг;
— Н. Дмитриева, 21;
— 8 Марта, 32;
— Салават ул. Островского (южный въезд в город);
— дорога Шакша — Уфа э/о 247;
— Нагаевское шоссе, эо № 271 в город;
— Развязка М-5 и Р-240 в Москву;
— Сипайловская, 1 напротив гипермаркета «Лента»;
— дорога в аэропорт э/о 62 Магнит;- проспект Дружбы народов э/о 143;
— проспект Салвата Юлаева, Бельский мост (мост вставка);
— проспект Октября, 69 э/о 165;
— Центральная, 28;
— Маршала Жукова, 29 э/о 72;
— проспект Дружбы Народов, э/о 30;
— проспект Дружбы Народов, э.о. 31;
— Нагаевский путепровод из Уфы;
— Нагаевский путепровод в Уфу;
— Менделеева, 130;
— Менделеева, 145;
— Заки Валиди, 41;
— Заки Валиди, 7;
— Менделеева (через дорогу от дома 215);
— Князево, Кирова;
— Геофизиков, 26;
— Комсомольская, 31;
— Российская, 88 э/о 19;
— проспект Октября, 138 э/о 250;
— проспект Салавата Юлаева, 378;
— проспект Салавата Юлаева, 365;
— проспект Салавата Юлаева, 49, э/о 98;
— проспект Салавата Юлаева со стороны Бакалинскаой, 70/1 э/о 101;
— проспект Салавата Юлаева пересечение с Окт. Революции на ЮГ э/о 34;
— проспект Салавата Юлаева пересечение с Окт. Революции на север э/о 35;
— проспект Дружбы народов, э/о 142;
— проспект Дружбы народов, э/о 141;
— бульвар Тухвата Янаби, 63;
— Блюхера, 6;
— Блюхера, 17;
— Грибоедова, 2 к.1;
— Кувыкина, 100, направление на Бакалинскую;
— Кувыкина, 100;
— С. Агиша, 2Б, направление на Менделеева;
— С. Агиша, 2Б;
— дорога Уфа — Жилино, э/о 114 (Октябр р-н);
— Комсомольская, 148;
— Академика Королева, 2;
— Королева, 11;
— Ферина, 7;
— Б. Бикбая, 32 к 2;
— Гагарина, 32/1а;- Гагарина, 38;
— Гагарина, 40;
— Гагарина, 25/1;
— Гагарина, 231;
— Коммунальная, 10/1;
— Первомайская, 8;
— Интернациональная, 91;
— Интернациональная, 125;
— Комарова, 7;
— Новоалександровское шоссе, эо 181;
— Новоалександровское шоссе, ООТ «з. Сантехкабин»;
— Афзала Тагирова, 1 э/о 64 (Затонское шоссе);
— Комарова, 9;
— Российская 102/1;
— Интернациональная, э/о 45 (напротив Ульяновых, 14);
— Бакалинская, э/о 108 (напротив дома 31);
— пропект Салавата Юлаева (2-я районная улица 23) э/о 207;
— Ахметова (рядом с Новоуфимской, 1/1) э/о 180;
— Уфа-Оренбург развязка Р-240 и М-5 на юг;- объездная мкр. Затон э/о 140 в город;
— проспект Салавата Юлаева (2-я районная улица д.23) на юг э/о 214;
— объездная мкр. Затон э/о 131 из города;
— Пушкина, 108.