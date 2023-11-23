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10:14 (мск), источник: АиФ Уфа

Где в Уфе установлены камеры фото- и видеофиксации?

Публикуем полный список адресов.

Источник: РИА "Новости"

Более сотни камер фото- и видеофиксации установлено в Уфе. Публикуем полный список адресов:

— Левитана, 12;

— Ахметова, 288;

— ООТ Тужиловка в мкр. Сипайлово;

— 50 лет СССР, 13;

— Бирский тракт, э/о 112;

— Интернациональная, 25;

— мост через реку Дема из микрорайона Дема;

— Степана Кувыкина, 7;

— Интернациональная, 159;

— Менделеева, э/о 211;

— 50 лет Октября, 30;

— Города Галле (напротив гимназии);

— Сельская Богородская, 59;

— дорога Шакша — Уфа, Агромаркет;

— дорога Уфа-Оренбург, 2 км э/о 10 на юг;

— дорога Уфа-Оренбург, 2 км э/о 10 на север;

— дорога Уфа- Оренбург, э/о 25 на юг;

— дорога Уфа-Оренбург, э/о 25 на север;

— дорога Уфа — Оренбург, 15 км на юг;

— дорога Уфа — Оренбург, 15 км на север;

— дорога Уфа — Аэропорт, ООТ «Озерная» на север;

— Гвардейская, 39;

— проспект Октября, 99;

— Базисный проезд, 1 корпус 3;

— Заки Валиди, 60;

— проспект Салавата Юлаева э/о 47 на север;

— Уфимское шоссе, 4к2;

— Маршала Жукова, 15;

— Маршала Жукова, 20;

— Первостроителей 2А;

— проспект Октября, 86 э/о 166;

— Нагаевское шоссе эо № 270 из города;

— Заки Валиди, 73;

— Нагаевское шоссе эо № 196 из города;

— автодрога Уфа — Аэропорт ООТ «Озерная» на юг;

— Сельская Богородская, 17;

— проспект Октября, 62;

— Менделеева, 215;

— объездная Затон э/о 200;

— Затонская объездная э/о 422;

— проспект Октября, 85;

— проспект Октября э/о 391;

— проспект Октября 46;

— проспект Октября, 45;

— проспект Октября, 15 э/о 31;

— проспект Октября, 5;

— Валерия Лесунова, 8 э/о 62;

— проспект Октября э/о 390;

— Маршала Жукова, 2 А, э/о 4;

— проспект Салавата Юлаева, эл. Опора № 237 на север;

— проспект Салавата Юлаева э/о 237;

— проспект Салавата Юлаева, 32/1 на север э/о 139;

— проспект Салавата Юлаева 59 на юг э/о 140;

— проспект Салавата Юлаева, 89 э/о 336 (на юг);

— проспект Салавата Юлаева, 89 (на север);

— проспект Салавата Юлаева, э/о 48 на юг;

— Сосновская, 38;

— Северный обход мкр. Затон, км. 3+800;

— проспект Октября, 158;

— Затонская объездная э/о 314;

— проспект Октября, 131;

— проспект Октября, 115;

— Перспективная э/о 48;

— дорога Уфа — Оренбург 10 км. + 150 м на юг;

— Уфа — Оренбург 10 км. + 150 м на север;- Оренбургский тракт э/о 45 (мг. Дачник);

— Уфа — Оренбург э/о 61;

— объездная мкр. Затон, Базисный проезд 2/1 (Затонское шоссе) э/о 41;

— Затонское шоссе, эо 413 из города;

— проспект Октября, э/о 125;

— Нагаевское шоссе, эо 197 в сторону города;

— проспект Салавата Юлаева, Бельский мост; — проспект Октября, 21/4 э/о 29;

— Сипайловская д 11 на юг;

— Н. Дмитриева, 21;

— 8 Марта, 32;

— Салават ул. Островского (южный въезд в город);

— дорога Шакша — Уфа э/о 247;

— Нагаевское шоссе, эо № 271 в город;

— Развязка М-5 и Р-240 в Москву;

— Сипайловская, 1 напротив гипермаркета «Лента»;

— дорога в аэропорт э/о 62 Магнит;- проспект Дружбы народов э/о 143;

— проспект Салвата Юлаева, Бельский мост (мост вставка);

— проспект Октября, 69 э/о 165;

— Центральная, 28;

— Маршала Жукова, 29 э/о 72;

— проспект Дружбы Народов, э/о 30;

— проспект Дружбы Народов, э.о. 31;

— Нагаевский путепровод из Уфы;

— Нагаевский путепровод в Уфу;

— Менделеева, 130;

— Менделеева, 145;

— Заки Валиди, 41;

— Заки Валиди, 7;

— Менделеева (через дорогу от дома 215);

— Князево, Кирова;

— Геофизиков, 26;

— Комсомольская, 31;

— Российская, 88 э/о 19;

— проспект Октября, 138 э/о 250;

— проспект Салавата Юлаева, 378;

— проспект Салавата Юлаева, 365;

— проспект Салавата Юлаева, 49, э/о 98;

— проспект Салавата Юлаева со стороны Бакалинскаой, 70/1 э/о 101;

— проспект Салавата Юлаева пересечение с Окт. Революции на ЮГ э/о 34;

— проспект Салавата Юлаева пересечение с Окт. Революции на север э/о 35;

— проспект Дружбы народов, э/о 142;

— проспект Дружбы народов, э/о 141;

— бульвар Тухвата Янаби, 63;

— Блюхера, 6;

— Блюхера, 17;

— Грибоедова, 2 к.1;

— Кувыкина, 100, направление на Бакалинскую;

— Кувыкина, 100;

— С. Агиша, 2Б, направление на Менделеева;

— С. Агиша, 2Б;

— дорога Уфа — Жилино, э/о 114 (Октябр р-н);

— Комсомольская, 148;

— Академика Королева, 2;

— Королева, 11;

— Ферина, 7;

— Б. Бикбая, 32 к 2;

— Гагарина, 32/1а;- Гагарина, 38;

— Гагарина, 40;

— Гагарина, 25/1;

— Гагарина, 231;

— Коммунальная, 10/1;

— Первомайская, 8;

— Интернациональная, 91;

— Интернациональная, 125;

— Комарова, 7;

— Новоалександровское шоссе, эо 181;

— Новоалександровское шоссе, ООТ «з. Сантехкабин»;

— Афзала Тагирова, 1 э/о 64 (Затонское шоссе);

— Комарова, 9;

— Российская 102/1;

— Интернациональная, э/о 45 (напротив Ульяновых, 14);

— Бакалинская, э/о 108 (напротив дома 31);

— пропект Салавата Юлаева (2-я районная улица 23) э/о 207;

— Ахметова (рядом с Новоуфимской, 1/1) э/о 180;

— Уфа-Оренбург развязка Р-240 и М-5 на юг;- объездная мкр. Затон э/о 140 в город;

— проспект Салавата Юлаева (2-я районная улица д.23) на юг э/о 214;

— объездная мкр. Затон э/о 131 из города;

— Пушкина, 108.

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