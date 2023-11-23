13:06 (мск), источник: ЕАН
Еще в одной екатеринбургской школе выявлен коклюш
В Екатеринбурге в гимназии № 120 выявлен случай заболевания коклюшем. Информацию об этом ЕАН подтвердили в департаменте образования администрации города.
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В ведомстве уточнили, что класс, в котором выявлен коклюш переведен на карантин. Однако, по данным ЕАН, школьники из класса, в котором учится заболевший, продолжают посещать занятия. Отдельного помещения для детей не выделено.
Отдельно от остальных учеников одноклассники заболевшего посещают столовую, приходя туда за пять минут до окончания занятий. На момент выхода публикации в администрации не уточнили деталей карантина.
Напомним, ранее в ЕАН стало известно о заболевших коклюшем школе № 151 на прошлой неделе. В Роспотребнадзоре подтвердили информацию. Учащиеся среднего и старшего звена были переведены на дистант. В школе проводилась обработка. Сколько именно детей заболело, в ведомстве пообещали рассказать после завершения эпидрасследования.