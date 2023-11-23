Red Wings летит вглубь Грузии: открыты авиарейсы в Кутаиси из Казани

Прямые регулярные рейсы по этому маршруту Казань будут выполняться на российских самолетах SSJ100. Частота полетов — 2 раза в неделю (по вторникам и воскресениям).
Открытия этого направления с нетерпением ждали туристические агентства Казани, так как в преддверии Нового года высок спрос на экскурсионные поездки в Грузию. Кутаиси даже интереснее, чем Тбилиси, рассказали «Реальному времени» в турагентствах Казани. По их прогнозу, это направление будут лидировать по туристическому потоку в этом зимнем сезоне.
Полеты между Россией и Грузией были прекращены в 2019 году после указа президента Владимира Путина. 10 мая текущего года президент снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Как рассказывало «Реальное время», с 13 ноября авиакомпания Red Wings запустила прямые авиарейсы из Казани в Тбилиси с частотой полета 2 раза в неделю. В настоящее время рейсы в Грузию из страны выполняют российские перевозчики «Азимут» и Red Wings, а также грузинская компания Georgian Airways.