Главное
Спецоперация на Украине
15:02 (мск), источник: Татарстан 24

Татарстанцам рассказали, что стало причиной вспышки коклюша

В зоне риска находятся дети до года.

В зоне риска находятся дети до года

Вспышки коклюша участились в Татарстане. Заболевание очень заразно, в начале его можно спутать с ОРВИ. В зоне риска находятся дети до года, передает ГТРК «Татарстан».

«Дети могут заболеть и в месяц, и в два месяца, к сожалению, антитела, которые имеются у матери, не передаются», — пояснил главный внештатный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов.

Избежать заболевания можно, если вовремя сделать прививку. Вакцины в Татарстане достаточно, но ставить укол ребенку хотят не все родители-антипрививочники.

«На данный момент у нас регистрируется отказы от профилактических прививок. Именно это и способствует подъему заболеваемости коклюшем», — подчеркнула ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Яна Михайлова.

Ранее врач назвала главные симптомы коклюша. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер татарстанский журналист Евгений Аксенов
Татарстан стал самым читающим регионом России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина