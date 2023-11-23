15:02 (мск), источник: Татарстан 24
Татарстанцам рассказали, что стало причиной вспышки коклюша
В зоне риска находятся дети до года.
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В зоне риска находятся дети до года
Вспышки коклюша участились в Татарстане. Заболевание очень заразно, в начале его можно спутать с ОРВИ. В зоне риска находятся дети до года, передает ГТРК «Татарстан».
«Дети могут заболеть и в месяц, и в два месяца, к сожалению, антитела, которые имеются у матери, не передаются», — пояснил главный внештатный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов.
Избежать заболевания можно, если вовремя сделать прививку. Вакцины в Татарстане достаточно, но ставить укол ребенку хотят не все родители-антипрививочники.
«На данный момент у нас регистрируется отказы от профилактических прививок. Именно это и способствует подъему заболеваемости коклюшем», — подчеркнула ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Яна Михайлова.
Ранее врач назвала главные симптомы коклюша. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем.