Папа римский предложил патриарху Кириллу провести встречу в ОАЭ

«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом», — сказал Севастьянов.
Вероятно, встреча может состояться в конце ноября или начале декабря, поскольку понтифик планирует быть в Дубае с 1 по 3 декабря на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Накануне он появится в Абу-Даби, сообщает СМИ.
По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, для встречи должны сойтись время, повестка и цели.
«Мы никогда не закрываем возможности для этой встречи, но она должна быть очень хорошо подготовлена во всех смыслах и на всех уровнях. Тут принципиальны повестка, содержание и время. Встреча религиозных лидеров такого уровня не может быть встречей в коридоре просто», — сказал Легойда (цитата ТАСС).
Впервые патриарх Кирилл и папа римский Франциск встретились 12 февраля 2016 г. в здании международного аэропорта Гаваны. В июле этого года понтифик предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы как в нейтральной, транзитной зоне. Но тогда встреча не состоялась.
Ранее Севастьянов сообщал, что папа не считает правильным усиливать дистанцирование России от других стран в связи с военным конфликтом на Украине. По мнению понтифика, необходимо интегрировать РФ в западное культурно-политическое пространство как носительницу и наследницу христианской и европейской культур.
В частности, в конце июня посланник папы римского, архиепископ Болоньи и кардинал Маттео Дзуппи встретился в Москве с помощником президента Юрием Ушаковым и патриархом Кириллом. В Ватикане цель визита обозначили как «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира» в российско-украинском конфликте. До этого Дзуппи посещал с теми же намерениями Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В мае понтифик лично провел переговоры с Зеленским в Ватикане.