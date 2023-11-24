08:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Водителя автобуса в Иркутске привлекли за езду на «красный»
Мужчина нарушил ПДД на пересечении улиц 2-ой Железнодорожной и Маяковского (ВИДЕО).
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Накануне, 23 ноября, инспекторы ГИБДД обратили внимание на видеоролик в соцсетях, на котором водитель автобуса № 90 на пересечении улиц 2-ой Железнодорожной и Маяковского в Иркутске выехал на красный сигнал светофора, создав аварийную ситуацию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители быстро установили и привлекли нарушителя к административной ответственности. За рулем маршрута в момент нарушения находился 41-летний иркутянин. Автоинспекторы провели с мужчиной профилактическую беседу, разъяснив опасность совершенного манёвра и недопустимость нарушения ПДД.
Напомним, что ранее сотрудники ГИБДД привлекли водителя маршрутки за движение по «встречке» на центральной улице Иркутска. Во время мониторинга соцсетей правоохранители выявили видеозапись грубого нарушения ПДД на улице Ленина.