10:57 (мск), источник: Newslab.ru
«Человека они пока что не заменят»: в Красноярске обсудили угрозы и пользу нейросетей
В Красноярске завершился форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию».
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В Красноярске завершился форум «PR-среда. Нейросети: новый взгляд на профессию».
Главной его задачей был поиск ответов на вопросы, которые волнуют представителей всех профессий: вытеснит ли искусственный интеллект человека. И что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Задала вектор мероприятия панельная дискуссия, открывшая форум: «Человек vs технологии. Единство и борьба противоположностей?».
Спикеры поделились своей точкой зрения по этому вопросу.
«Мне часто задают вопрос, поработит ли нас искусственный интеллект? А разве это уже не произошло? Вас навигатор ведет по пробкам — вы уверены, что он именно ведёт вас кратчайшим путем, а не разводит поток по разным улицам, чтобы избежать пробок?», — рассказал Алексей Шпильман, руководитель программ развития искусственного интеллекта компании «Газпромнефть».
Антон Вдовиченко, технологический предприниматель, эксперт в области разработки мобильных приложений и информационных систем: «Я могу отчасти успокоить участников форума. Современное состояние нейросетевой генерации такое, что создать принципиально новый контент в дизайне, например, они пока не могут, а значит, не заменят человека. С их помощью удастся сделать набросок, с которого хорошо начать. Работа с нейросетью подчиняется закону Парето: вы можете сделать 80% работы с помощью ИИ, но чтобы довести ее до идеала, нужно вмешательство человека. Поэтому мы используем ИИ как способ ускорения собственной эффективности».
«Нейросеть помогает избавиться от страха “чистого листа”. Да, она, скорее всего, напишет фигню, но ее хотя бы можно править. А потом и нейросеть научится», — уверен Антон Стеньков, основатель SMM-агентства и SMM-школы «Republic».
Сотрудники агентства начали использовать нейросеть с самого ее появления. За год эффективность работы увеличилась на 30 процентов. По мнению Стенькова, без работы останется тот, кто не захочет общаться с нейросетями, поэтому он дал участникам форума такой совет: «Есть два стула: один с нейросетями, а другой не выбирайте… “.
Мария Юферова, директор по персоналу и коммуникациям Красцветмета, предприятия, где ИИ начинается с проходной: «На мой взгляд, человек — существо нежное, ранимое и быстро убиваемое, поэтому технологии нужны для того, чтобы добавить ему силу и сохранить его».
Форум продолжился лекциями и мастер-классами спикеров из Москвы, Питера, Самары, Уфы, Барнаула, Красноярска. В течение двух дней перед красноярскими пиарщиками, журналистами, блогерами выступили 40 экспертов, которые работают в области разработки ИИ, а так же практики, которые уже используют нейросети для повышения эффективности своей работы. Были и традиционные мастер-классы: по написанию текстов и ведению блогов, кейсы от пиар-директоров красноярских и федеральных компаний. Они прошли в рамках десяти секций: «ИИ: новые возможности», «НейроSMM», «Текстомания», «PR-профи», «Event: как сделать красиво», «PR в HR: сильные брендом», «Блогосфера: от ТЗ до результата», «Я — бренд», «Искусство видеть», «Кейснонстоп».
«Это зависит от нас с вами, — считает Антон Вдовиченко. — Насколько глубоко мы их пустим в определенные сферы. Наша общая задача — научиться их использовать, чтобы они стали нашим помощником, а не нашим начальником. Аналогия с атомом: вместо бомбы можно построить ядерный реактор, который будет генерировать электричество для мирный целей и освещать города. Поэтому всё будет зависеть от мудрости тех, кто управляет внедрением ИИ».
В перерывах гости форума посещали площадки в холле, на которых могли попробовать возможности ИИ: сделать фото и видео, обработанные с помощью нейросетей. Например, можно было получить свой портрет в стилистике творчества наших великих земляков: Василия Сурикова, Андрея Поздеева, Михаила Годенко, Дмитрия Хворостовского.
Такой форум, организованный Ассоциацией организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда» проходит в Красноярске впервые. За два дня его посетили более 500 человек.
«Искусственный интеллект и нейросети нельзя воспринимать как угрозу, — говорит председатель Ассоциации Ирина Нагибина. — Напротив, они помогут пиарщикам развиваться, становиться более эффективными и в чем-то избавиться от рутины. Само собой, некоторые изменения неизбежны. Однако судьба нашей отрасли и специалистов будет зависеть от нас самих — умения осваивать навыки будущего и идти в ногу со временем. И задача форума — подготовить пиарщиков к этим изменениям».
Соорганизаторами события стали Сибирский федеральный университет и Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.