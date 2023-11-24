10:52 (мск), источник: НИА Красноярск
Двое пьяных 19-летних парней подрались с лифтом на Ярыгинской набережной
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Досталось от неадекватов и пожарному шкафу.
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13 ноября в полицию обратился представитель управляющей компании, обслуживающей дом № 9 по улице Ярыгинская набережная. Он сообщил, что в ночь с 10 на 11 ноября двое молодых людей повредили кабину лифта и пожарный шкаф. Общий ущерб составил более 15 тысяч.
Участковый установил, что к инциденту причастны 19-летние парни. В тот день они выпивали в гостях. Ближе к утру вечеринка закончилась, и молодые люди оправились домой. В лифте они головой и кулаками пытались пробить индикатор направления и дверь. На выходе нападение случилось еще и на пожарный шкаф.
Был составлен административный материал по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества», который направлен в суд на рассмотрение, сообщает краевое МВД.