14:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Трамвай «Довлатов» доставили в Петербург
Вагон укомплектован самыми современными системами.
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В Петербург прибыл трамвай модели «Довлатов». Он имеет внушительные размеры — две секции и одну кабину. Кроме того, он выполнен по последнему слову техники. Например, в нем установлен комплекс активной безопасности, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта. А «фишкой» вагона стало окно-экран «Белые ночи», где размещена навигационная и туристическая информация. Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».
— Как и «Достоевский», который уже перевозит пассажиров по маршруту № 6, «Довлатов» может вписываться в малые четырнадцатиметровые радиусы поворотов. В тандеме «литературные» трамваи будут обслуживать маршруты № 3, 6, 16, 40, — добавили в пресс-службе.
В общей сложности в Трамвайном парке № 3 будут 76 «Довлатовых» и «Достоевских». Производителем транспорта является АО «Уралтрансмаш».