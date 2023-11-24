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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Трамвай «Довлатов» доставили в Петербург

Вагон укомплектован самыми современными системами.

Источник: Горэлектротранс — Telegram

В Петербург прибыл трамвай модели «Довлатов». Он имеет внушительные размеры — две секции и одну кабину. Кроме того, он выполнен по последнему слову техники. Например, в нем установлен комплекс активной безопасности, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта. А «фишкой» вагона стало окно-экран «Белые ночи», где размещена навигационная и туристическая информация. Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

— Как и «Достоевский», который уже перевозит пассажиров по маршруту № 6, «Довлатов» может вписываться в малые четырнадцатиметровые радиусы поворотов. В тандеме «литературные» трамваи будут обслуживать маршруты № 3, 6, 16, 40, — добавили в пресс-службе.

В общей сложности в Трамвайном парке № 3 будут 76 «Довлатовых» и «Достоевских». Производителем транспорта является АО «Уралтрансмаш».

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