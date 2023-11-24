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12:48 (мск), источник: ИА Башинформ

ГИБДД Уфы предупреждает водителей о массовых рейдах

В Уфе сегодня и завтра, 24 и 25 ноября, пройдут массовые проверки водителей.

Источник: Башинформ

По данным столичной госавтоинспекции, рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

«Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства», — отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что из-за непогоды на дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД дежурили в усиленном режиме.

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