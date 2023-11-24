Мощный ветер и ливни обрушатся на Симферополь в выходные

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 и 26 ноября в Симферополе ожидаются дожди, местами очень сильные, 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28−33 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В МЧС предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.
Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, отметили в МЧС.
В Крыму в ближайшие выходные, а также в начале следующей недели также прогнозируются очень сильные дожди с мокрым снегом, которые будут сопровождаться ураганным ветром до 38 метров в секунду.
При этом экстренные службы региона готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погоды.
В минувший понедельник Крыму и Севастополе коммунальщики устраняли последствия стихии, которая разгулялась в выходные. В некоторых районах полуострова в утренние часы выпал мокрый снег.
Так, в Ялте из-за непогоды произошли наносы грунта, подтопления, а также был разрушен мост. На Ангарском перевале после минусовой температуры и небольшого снега ночью образовался гололед.
Во вторник около тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах полуострова все еще оставались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.