16:39 (мск), источник: Фонтанка
«Довлатов» составил компанию «Достоевскому». В Петербург прибыл «короткий» ретротрамвай
В Петербург прибыл второй трамвай в дизайне ретро.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Петербург привезли второй ретротрамвай в рамках контракта на 54 вагона. Это двухсекционная модель «Довлатов», а не трехсекционный «Достоевский», который привозили ранее.
Как и в первом ретротрамвае, оснащение этого полностью современное, включая систему активной помощи водителю и интерактивное окно-экран, куда выводится навигационная и туристическая информация. После приемки он также отправится в Трамвайный парк № 3, специально для которого и разрабатывались обе модели, так как именно там положены пути с эксклюзивно малыми радиусами поворотов — 14 метров. Все ретротрамваи будут обслуживать маршруты №№ 3, 6, 16 и 40.
Напомним, кроме 54 вагонов в рамках лизингового контракта, Горэлектротранс напрямую закупает еще 22 у производителя «Уралтрансмаш». График поставки зависит в том числе от загрузки завода гособоронзаказом.