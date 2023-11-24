17:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Волны в 6 метров и ураганный ветер: На Кубань надвигается шторм века
Волны до 6 метров в высоту ожидаются в Черном море 27 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Все неделю на территории Кубани бушевала стихия. К сожалению, к выходным непогода не стихнет. К дождю и сильному ветру прибавятся грозы и смерчи, а на побережье Черного моря поднимутся рекордной высоты волны.
«В вечер воскресенья ветер поднимется до 20 — 25 метров в секунду. Это очень серьезный штормовой ветер. Возможно падение деревьев и обрывы проводов. Жителям края, при возможности, стоит воздержаться от поездок на машинах, ставить автомобили в гаражи. Также лучше не выходить из домов», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Помимо сильного ветра, в Черном море поднимутся гигантские волны. Они будут достигать 6 метров в высоту.
«С 3:00 и до конца дня 27 в открытой акватории порта Туапсе ожидается сильное волнение. Высота волнует достигать 6 метро, зыбь от юго-запада», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Также у берегов Туапсе с 22:00 26 ноября и до конца 27 ноября ожидается сильный тягун. Из-за резкой смены погоды в Черном море могут образовываться смерчи.
«В случае возникновения и выхода смерча на сушу, если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей впадине или плотно прижмитесь к земле. Остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».