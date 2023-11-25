07:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Впервые за пять лед ХК «Адмирал» одержал победу над «Сочи» на льду во Владивостоке
Первую шайбу забил бывший нападающий «Динамо».
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В рамках домашней серии игр приморский хоккейный клуб «Адмирал» разгромил команду «Сочи» на льду «Фетисов Арены». Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Уже в начале матча «Адмирал» показал, кто здесь хозяин, и прижал команду соперников к воротам, но уже во второй половине отрезка силы стали равны. Лучшие бомбардиры «Сочи» заставляли нервничать трибуны, а «моряки» получили удаление. Игроки ушли на перерыв со счетом 0:0.
На 27 минуте второго периода «Адмирал» смог забить шайбу в ворота соперников. Сделал это бывший нападающий «Динамо» Егор Морозов, для которого этот гол стал первым в составе «моряков».
Во время третьего периода отличились еще два «моряка»: Даниил Гутик, который забил шайбу на 43-й минуте и Александр Шевченко (54-я минута).
Таким образом игра закончилась со счетом 3:1. Впервые за пять лет «Адмирал» победил южан на своем льду.