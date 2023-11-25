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07:33 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Хабаровский ХК «Амур» одержал разгромную победу над «Северсталью»

Встреча завершилась впечатляющим счётом 6:2 в пользу «тигров».

Источник: БЕЛТА

Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур» одержал разгромную победу над череповецкой «Северсталью». Домашний матч состоялся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла 24 ноября на «Платинум-арене» и завершилась счётом 6:2. «Тигры» завладели полем уже в первом периоде и забили три гола до его окончания, в то время как соперники — только один.

Во втором периоде «Северсталь» вела опасный натиск, и хабаровчанам пришлось перейти к обороне, но одно очко удалось добыть нападающему Вячеславу Грецкому. Окончательную точку в матче поставил третий период, в ходе которого «Амур» забил ещё две шайбы.

«Парни молодцы, я благодарен. Практически все выполнили игровое задание, в атаке сыграли более агрессивно, моменты свои использовали. Хорошие голы забили. В обороне были у нас некоторые проблемы, соперник опасно атаковал, но без погрешностей в хоккей не бывает. Подправим и будем двигаться дальше», — подвёл итоги встречи главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.

На данный момент «тигры» занимают девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 26 ноября, команда выйдет на лёд против ХК «Сочи».

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