10:53 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 24 ноября
Главные новости Беларуси в период с 24 по 27 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 373, которым вносятся изменения в указ от 9 декабря 2014 года № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей».
Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России: для нас это очень важное мероприятие.
Карпенко: к выборам будут образованы 1394 окружные и территориальные избирательные комиссии.
Молодежная политика, обстановка в стране и на границах. Сергеенко встретился с молодежью в Несвиже.
Алейник: Беларусь выступает за прекращение кровопролития и мирное урегулирование ближневосточного конфликта.
КОММЕНТАРИЙ: Об атмосфере и итогах саммита ОДКБ в Минске.
В этом году в Беларуси отремонтируют не менее 3 тыс. километров дорог.
Директор «Беларусьфильма»: для нас важно выйти на китайский кинорынок.
СЕГОДНЯ
Минералогическая выставка-ярмарка «Каменная сказка» пройдет по 25 ноября в Белорусском государственном университете. Гостей ждет недельная программа под названием «Осенний бал самоцветов». Среди мероприятий обзорные экскурсии по музейным коллекциям, тренинги по диагностике минералов в учебной лаборатории, мастер-классы, мультимедийные презентации, квест-игра для детей «Я познаю мир». С коллекциями музея можно будет ознакомиться с помощью аудиогида, для иностранных посетителей предусмотрен экскурсионный помощник на английском и китайском языках.
Выставка индийской хризантемы «Цветок солнца» пройдет по 26 ноября в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Минчане и гости столицы смогут увидеть более 80 сортов растения.
В Национальном художественном музее до 3 декабря будет работать выставка по результатам VIII Международного художественного пленэра «Святость земли Белорусской», посвященного Году мира и созидания и 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
26 ноября.
Всемирный день информации. Проводится по инициативе участников Всемирного информациологического форума ВИФ-2000 и Международной академии информатизации (МАИ).
120 лет назад родился Пименов Юрий Иванович, российский живописец, театральный художник, график, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Автор произведений «Даешь тяжелую индустрию!», городских пейзажей, серии «Новые кварталы». Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР (1947, 1949). Умер в 1977 году.
105 лет назад родился Шаховец Владимир Михайлович, писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1979). Работал в редакции газеты «Літаратура і мастацтва», журнале «Полымя», издательстве «Беларусь», в 1972—1982 годах работал заместителем главного редактора издательства «Мастацкая літаратура». Автор повестей «Крылатый день», «Черный снег», прозаических сборников «Письмо к другу», «На зимнем озере» и др. Перевел на белорусский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского и др. Умер в 1991 году.
27 ноября.
105 лет назад родился Патон Борис Евгеньевич, ученый в области электросварки, специальной электрометаллургии и материаловедения, академик Национальной АН Украины (1958), АН СССР (1962), Российской АН (1991), иностранный член НАН Беларуси (1995), Шведской Королевской Академии инженерных наук, АН Болгарии, ГДР, Чехословакии, Армении, дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Является основателем нового направления науки — космические технологии и космическое производство. Автор более 2000 научных трудов,
85 лет назад родилась Литвинова Зоя Васильевна, белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Автор монументальных произведений, выполненных в техниках энкаустики, темперой, а также гобеленов и витражей: росписи «Старый и новый Вильнюс», «Моя Родина», картины «Мадонна», «Фауст и Мефистофель» и др. Автор портретов, серий акварелей.
60 лет назад родился Машков Владимир Львович, российский артист и режиссер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Лимита», «Подмосковные вечера», «Мама», «Русский бунт», «Идиот» и др.