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Спецоперация на Украине
06:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске проводят рейд по использованию детских кресел и ремней 26 ноября

Штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних — 3000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 26 ноября, сотрудники ГИБДД проводят массовый рейд на соблюдение правил перевозки детей и использование ремней безопасности пассажирами и водителем. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

— Памятка родителям: с 0 до 7 лет необходимы автолюлька или автомобильное кресло; с 7 до 12 лет — бустер (сиденье без спинки, с защитными подлокотниками и без); с 12 лет используется штатный ремень безопасности, — обращают внимание в ведомстве.

Важно! Во всех случаях перевозки несовершеннолетних на переднем пассажирском сидении необходимо использовать детское кресло и отключать подушки безопасности.

Нарушителям грозят штрафы: 1000 рублей за неиспользование ремня безопасности, 3000 рублей за отсутствие детского кресла.

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