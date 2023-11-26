06:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутске проводят рейд по использованию детских кресел и ремней 26 ноября
Штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних — 3000 рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В воскресенье, 26 ноября, сотрудники ГИБДД проводят массовый рейд на соблюдение правил перевозки детей и использование ремней безопасности пассажирами и водителем. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.
— Памятка родителям: с 0 до 7 лет необходимы автолюлька или автомобильное кресло; с 7 до 12 лет — бустер (сиденье без спинки, с защитными подлокотниками и без); с 12 лет используется штатный ремень безопасности, — обращают внимание в ведомстве.
Важно! Во всех случаях перевозки несовершеннолетних на переднем пассажирском сидении необходимо использовать детское кресло и отключать подушки безопасности.
Нарушителям грозят штрафы: 1000 рублей за неиспользование ремня безопасности, 3000 рублей за отсутствие детского кресла.