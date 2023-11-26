Климатолог: Дон может стать самой крупной рекой в мире

Это утверждает климатолог, которого цитирует журнал Nature, а вслед за ним «Новые известия» и другие СМИ.
Ученые связывают прогнозы с изменениями в течении Гольфстрим, которое сегодня попросту переносит теплые воды от экватора на север, и мощность этого потока тепла в 20 раз больше всех вместе взятых рек Земли.
В то же время, из-за глобального потепления тают ледники. Холодная пресная вода наполняет водоемы земли, в результате теплые и соленые течения опускаются все ниже и, по сути, растворяются в толще вод.
«Вода может подняться на сотню метров, затопить все низины, а также десятки и сотни городов. К примеру, Тюмень, Сургут, Томск и Ханты-Мансийск и другие, стоящие “на болотах”. Потом вода упрется в Уральские горы… обогнет Урал и устремится в низменности вокруг Каспия и Аральского моря, восстановив исчезнувшее 10−14 миллионов лет тому назад Сарматское море. Оно затопит окрестности Каспия, города на берегах нижней Волги и Дона: Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону. Ну, а кроме того, еще и Грузию, Азербайджан, Болгарию и так далее… Поток воды будет настолько мощным, что Дон временно станет самой крупной рекой планеты, а затем исчезнет на дне Сарматского моря», — цитирует издание.
Однако сам климатолог признает, резюмируя, что в природе все намного сложнее.
Радикальная версия развития событий, по его мнению, призвана обратить внимание человечества на необходимость ответственно относиться к своей планете и беречь окружающую среду.
Ранее сообщалось, что по мнению ведущего научного сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук, таяние ледников не поднимет уровень мирового океана на десятки метров. А чтобы большая вода дошла до Ростова, уровень должен подняться на 25−30 метров. Для мирового океана это в прямом смысле — капля в море.