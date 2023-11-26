20:30 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
829 дней ужаса: Гомель отмечает 80-летие освобождения от захватчиков
Парадом военной техники и исторической реконструкцией боев за Гомель отметили 80 мирных лет жизни областного центра.
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Восемь единиц боевой ретро техники вытянулись вдоль площади Труда.
Среди образцов — легендарная «Катюша», собранная из оригинальных элементов, датированных 1941 годом. Колхозный труженик 30-х годов, а в 1941-м помощник солдат ГАЗ- АА (полуторка) — полностью оригинальный до болтиков. Впереди мотоцикл М-72 и броневик образца 1942 года, все на ходу.
«Это именно те модели военной техники, которые участвовали в освобождении Гомеля на разных направлениях», — поясняет руководитель военно-истерического клубного объединения «Честь мундира» Владимир Колот.
После тождественного митинга и церемонии возложения венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда колонна военной ретротехники вместе с современными боевыми машинами выдвинулась в сторону набережной Сожа, где 80 лет назад развернулись бои прямо в центральном городском парке.
По словам Владимира Колота, на склонах, где возвышается современная больница скорой помощи, а по правую сторону виднеется Новобелицкий мост, в ноябре 1943 года бои длились почти четыре часа. Тогда гитлеровцы не смогли противостоять красноармейцам и отступили. Эпизод этого боя лег в сюжет военно-истерической реконструкции, показанной на набережной дворцово-паркового ансамбля.
По легенде, на площадке представлена одна из ключевых развязок пригорода Гомеля по состоянию на
Вдалеке находится основная немецкая группировка и насильно привезенное на грузовике местное население для строительства укреплений. Неподалеку разместились немецкие саперы «Зондеркоманды-26», устанавливающие мины. На подступах к немецким позициям концентрируются передовые отряды Красной армии.
Наши разведчики, узнав о слабых позициях немцев из донесения пленного, нападают на немецкий конвой и освобождают мирных жителей.
Затем немцы разворачивают несколько минометных расчетов и завязывается бой. Советские разведчики держат свои позиции и ждут подкрепления. После многочасового боя немецкая группировка на данном направлении не выдерживает атаки советских пехотинцев и начинает сдаваться в плен.
По задумке реконструкторов, утром 26 ноября 1943 года в Гомель вошли части 217 и 96 стрелковой дивизии. Одновременно с юго-восточного направления в Гомель вступили части седьмой стрелковой дивизии и 102-й. В заключительной части ефрейтор Михаил Васильев устанавливает флаг освобождения на здании городской электростанции.
Ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова — почетный гость на мероприятиях, посвященных освобождению Гомеля. Ее военный госпиталь прибыл в Гомель в феврале 1944 года, поэтому само освобождение она не застала, но помнит в деталях, каким ее встретил областной центр.
«Город был сильно разрушен, если дома какие-то и остались, то только стены и черные провалы. 15 процентов жилого фонда оставалось в Гомеле. Даже те 15 тысяч гомельчан, которые остались в городе после освобождения, вынуждены были жить в подвалах, землянках», — вспоминает ветеран.
О том, как восстанавливали послевоенный Гомель, вспоминал и мэр города Владимир Привалов во время тождественного митинга: "Казалось потребуется не одно десятилетие, чтобы поднять Гомель из руин, но самоотверженность, с которой трудились рабочие и мирные жители, студенты и школьники, помогли его восстановить в короткие сроки.
Архивные документы свидетельствуют, что к концу 1944 года в Гомеле уже действовали 25 предприятий: станкостроительный завод имени Кирова, фабрика «Везувий», кондитерская фабрика «Спартак», «Гомсельмаш» и другие. Всего за полтора года был восстановлен гомельский стеклозавод. С тех пор ни один день не прекращается работа по благоустройству Гомеля".
Он также отметил значимый вклад областного центра в ход войны.
Итоги битвы на гомельском направлении разрушили и первоначальные планы немцев и повлекли изменения всей операции «Барбаросса». Летом 1941 года Гитлер своим приказом на первое место ставил операцию в районе Гомеля, а наступление на Москву — на третье.
Именно на Гомельщине Красная армия добыла один из первых своих стратегических успехов, что создало предпосылки для краха Третьего рейха, а намерения врага захватить Москву не осуществились.