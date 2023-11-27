03:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 27 ноября
Краснофлотский район Хабаровска остался без отопления.
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Жители Краснофлотского района Хабаровска в выходные дни сидели в холоде. У них дома отключили отопление. Об этом изначально сообщили жильцы домов по Мостовой улице. В аварийной службе говорили: все из-за пропавшего электричества. Когда будет тепло — никто не знал.
На станции переработки мусора в пригороде Хабаровска произошел пожар. Огонь специалисты МЧС тушили несколько дней. Еще вечером ликвидация возгорания продолжалась. На месте работали три десятка человек и восемь единиц техники. К слову, пожар начался еще днем 25 ноября. Все это время шла работа по борьбе с огнем.
Студент юридического института в ЕАО спас подростка после аварии. 16-летний парень попал под колеса иномарки на дороге Биробиджан-Унгун-Ленинское. На место выехали инспекторы и Максим Лукьянченко — тот самый студент и по совместительству стажер участкового.