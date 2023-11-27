Главное
Спецоперация на Украине
03:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 27 ноября

Краснофлотский район Хабаровска остался без отопления.

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснофлотского района Хабаровска в выходные дни сидели в холоде. У них дома отключили отопление. Об этом изначально сообщили жильцы домов по Мостовой улице. В аварийной службе говорили: все из-за пропавшего электричества. Когда будет тепло — никто не знал.

На станции переработки мусора в пригороде Хабаровска произошел пожар. Огонь специалисты МЧС тушили несколько дней. Еще вечером ликвидация возгорания продолжалась. На месте работали три десятка человек и восемь единиц техники. К слову, пожар начался еще днем 25 ноября. Все это время шла работа по борьбе с огнем.

Студент юридического института в ЕАО спас подростка после аварии. 16-летний парень попал под колеса иномарки на дороге Биробиджан-Унгун-Ленинское. На место выехали инспекторы и Максим Лукьянченко — тот самый студент и по совместительству стажер участкового.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 27 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Мода сменилась: Как теперь называют торговые марки в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта