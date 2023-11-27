Стоит ли одновременно прививаться от ковида и гриппа? Мнения ученых

«Риск составлял примерно 3 инсульта на каждые 100 000 доз бивалентной вакцины против Covid от Pfizer и около 3 транзиторных ишемических атак на каждые 100 000 доз бивалентной вакцины от Covid от Moderna. Другие исследования не выявили такого же риска, что привело к тому, что CDC и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявили, что в настоящее время их рекомендации по вакцинам не изменились. Вакцины против Covid-19 были обновлены в этом году и теперь нацелены на один штамм коронавируса, а не на два», — говорится в сообщении.
Кроме того, получение обеих прививок одновременно, по-видимому, немного повышает вероятность временной реакции на уколы. Наиболее распространенными симптомами, о которых сообщалось в правительственном исследовании, были усталость, головная боль и мышечная боль.
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Мэнди Коэн считает, что получить несколько вакцин в один и тот же день можно.
А как насчет эффективности? Влияет ли объединение обеих прививок на то, насколько хорошо они работают?
Небольшое исследование, представленное на недавней конференции Vaccines 2023 в Бостоне (США), показало, что работники здравоохранения, получившие прививки от гриппа и двухвалентного Covid-19 в один и тот же день, имели более высокий уровень антител сразу после их получения, а также через шесть месяцев по сравнению с людьми, которым делали прививки в разные дни.
Однако другие исследования пришли к противоположному выводу или не обнаружили практически никакой разницы между введением вакцин вместе или по одной.
Стивен Мосс, исследователь из Мичиганского университета, считает, что большинство исследований совместного применения выявили либо «небольшое увеличение, небольшое снижение, либо отсутствие каких-либо изменений» в уровнях антител.
Вместе с тем, сказал он, одновременная вакцинация «сокращает количество посещений врача и сокращает количество дней, в течение которых вы можете чувствовать себя плохо после вакцины».
Таким образом, то, как получать вакцины, зависит от личных предпочтений, подытожили ученые.
В Беларуси вакцинация от гриппа сейчас идет и продлится до декабря. Эпидемиологи Минздрава прогнозируют, что подъем заболеваемости гриппом будет в январе-феврале. Будут циркулировать вирусы гриппа Н1N1, H3N2, которые «входят в состав противогриппозных вакцин, которыми прививают взрослых и детей в Беларуси».