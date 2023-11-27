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08:27 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Обманутые красноярцы смогли отсудить деньги у фитнес-центра

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Источник: AP 2023

Семь жителей Красноярска обратились в ведомство за помощью, так как их «нагрел» фитнес-зал «Ботанический». В течение года в Роспотребнадзор подали жалобы 7 человек, которые приобрели абонементы, но не смогли их использовать, так как центр закрылся на ремонт, а после и вовсе перешел в собственность другого человека.

Клиентам не вернули деньги за оплаченные абонементы, поэтому сотрудники Роспотребнадзора подали иски. На прошедшей неделе состоялся суд, на котором с фитнес-центра взыскали 52 900 рублей, включая 23 тысячи за абонементы, моральную компенсацию, штраф и госпошлину.

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