08:27 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Обманутые красноярцы смогли отсудить деньги у фитнес-центра
Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
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Семь жителей Красноярска обратились в ведомство за помощью, так как их «нагрел» фитнес-зал «Ботанический». В течение года в Роспотребнадзор подали жалобы 7 человек, которые приобрели абонементы, но не смогли их использовать, так как центр закрылся на ремонт, а после и вовсе перешел в собственность другого человека.
Клиентам не вернули деньги за оплаченные абонементы, поэтому сотрудники Роспотребнадзора подали иски. На прошедшей неделе состоялся суд, на котором с фитнес-центра взыскали 52 900 рублей, включая 23 тысячи за абонементы, моральную компенсацию, штраф и госпошлину.