08:49 (мск), источник: АиФ Пермь
Куда улететь из Перми в декабре и январе. Сколько стоят туры на праздники
Сколько стоит.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Впереди новогодние праздники и каникулы. Многие пермяки хотели бы сменить обстановку, но задаются вопросом: «Куда отправиться?» Из-за внешнеполитических событий список возможных туристических направлений заметно сузился. Что осталось? И какие сейчас цены? Об этом в материале perm.aif.ru.
Где ждут за границей.
Непосредственно из Перми этой зимой можно улететь в Египет, Таиланд, Азербайджан, Армению, Белоруссию.
«Туры на новогодние праздники ещё есть, но очень активно раскупаются. Поэтому желающим отдохнуть за границей рекомендуем быстрее принимать решение о поездке. Если говорить о ценах, то туры в Хургаду (Турция) на условиях “всё включено” стоят от 63−64 тысяч рублей, на остров Пхукет (Таиланд) — от 86 тысяч (в стоимость входят перелёт, проживание, завтраки). Поездка в Азербайджан обойдётся в сумму от 49,1 тысячи, в Армению — от 54,3 тысячи, в Белоруссию — от 28 тысяч (в последних трёх предложениях учтены перелёт, проживание, завтраки). Цены приведены в расчёте на одного человека».
Можно отправиться в путешествие с вылетом из другого города, к примеру, из Москвы или Екатеринбурга. В этом случае перечень возможных направлений увеличивается.
Поездка в Индию (курорт Гоа и остров Шри-Ланка) будет стоить от 67 тысяч рублей, в Таиланд (курорт Паттайя и остров Пхукет) — от 87 тысяч, на остров Маврикий — от 187 тысяч, во Вьетнам (со стыковкой в городе Тараз в Казахстане) — от 108 тысяч. Цены на туры в Иран — от 116 тысяч, в ОАЭ — от 56 тысяч, на Мальдивы — от 153 тысяч, в Турцию (курорт Анталья и Стамбул) — от 49 тысяч. Путешествие на Кубу стоит от 90 тысяч, на Сейшельские острова — от 157 тысяч рублей. В стоимость перечисленных туров входят перелёт, проживание и завтраки. В Венесуэлу можно отправиться на условиях «всё включено». Сумма — от 107 тысяч рублей.
Куда из перечисленных стран стоит взять купальник?
«Купаться в море зимой комфортно в южных странах. Это Индия, Египет, Таиланд, Куба, Венесуэла, а также Сейшелы, Мальдивы, остров Маврикий, Вьетнам, ОАЭ. Во всех остальных государствах температура воды в море уже слишком низкая, но есть отели с подогреваемыми бассейнами. Туристам просто необходимо упомянуть этот нюанс при обращении в турфирму».
Россия и ближнее зарубежье.
Другой вариант для желающих сменить обстановку — туры по России и ближнему зарубежью. Расценки, конечно, ниже.
Путешествие в Сочи обойдётся в сумму от 21,8 тысячи рублей на человека, в Санкт-Петербург — от 19 тысяч, в Москву — от 20 тысяч, в Калининград — от 25 тысяч, в Махачкалу и Владикавказ (республика Дагестан) — от 38 тысяч. Всё это с учётом стоимости перелёта, жилья и завтраков. Также можно отправиться в Абхазию. Сначала летим в Сочи, а потом на машине или автобусе добираемся до пункта назначения в этом государстве. Цена туров — от 21, 6 тысячи рублей на человека.
Прогноз по ценам на туры.
Известный факт: экономит тот, кто бронирует тур заранее. Конечно, это связано с некоторыми рисками. Но тем не менее.
«Самыми счастливыми в этом году были пермяки, которые приобрели туры за 3−8 месяцев до поездки. Были выгодные цены на авиабилеты и большой выбор санаториев, отелей и гостиниц. Некоторые пермяки ждали появления новых заграничных направлений и возобновления работы закрытых аэропортов в России, но этого не случилось. Многие туристы не отдыхали на море несколько лет подряд (сначала из-за пандемии, потом из-за СВО). Поэтому наблюдался большой отложенный спрос. Перечисленные факторы существенно повлияли на стоимость туров. В этом году цены выросли на 20−40%».
Часто туристы делают ставку на горящие путёвки. Однако ждать их не стоит, считают участники рынка. От общего количества туров на горящие путёвки сейчас приходится не более 3−5%. Прежде было 15−20%.
Что будет с ценами на отдых в будущем?
«В ближайшие полгода стоимость путёвок вряд ли изменится. Повлиять на ситуацию могут только кардинальные подвижки: отмена наложенных на российские авиакомпании санкций и запрета на полёты над “закрытыми” для наших самолётов странами (это существенно уменьшит время в пути и снизит стоимость билетов), открытие аэропортов Анапы, Симферополя, Геленджика и других южных городов РФ, смягчение условий получения виз в некоторые государства», — считает эксперт.
Желающим отдохнуть в России или за её пределами рекомендуют бронировать туры заранее, но при этом интересоваться в турфирме, что будет, если отменят рейс или закроют страну, в которую покупаешь путёвку. Также нужно внимательно читать договор (особенно пункт о сроке возврата средств — обычно это 15 рабочих дней).
Кстати, риск лишиться своих сбережений сейчас намного меньше, поскольку турфирмы уже отработали план действий в перечисленных ситуациях. При закрытии аэропортов или даже государств, например, по политическим мотивам, пермякам предлагают альтернативные направления.
Когда лучше выбрать поезд?
Из-за антироссийских санкций страдает авиаотрасль. Стали туристы отдавать предпочтение поездкам на поездах перелётам?
«Предпочтение поездам туристы сейчас отдают, когда так удобнее добраться до пункта назначения, есть существенная разница в цене билетов, или человек принципиально не летает на самолётах. Сейчас практически все делят свои отпуска на две части по две недели. Терять на поездку в поезде два дня для людей чаще всего — это непозволительная роскошь», — рассказывает Оксана Кравченко.
Где лучше не путешествовать «дикарём»?
В попытке сэкономить туристы часто путешествуют «дикарём»: сами планируют поездку, покупают билеты и бронируют жильё. Насколько это безопасно сейчас?
«Я бы отказалась от поездок в страны, где российский гражданин может стать заложником политической ситуации. При самостоятельном бронировании авиабилетов со стыковками в других городах старайтесь выбирать рейсы так, чтобы между ними был запас по времени. Тогда, если первый вылет задержат, будет больше шансов успеть ко второму. Учитывать стоит не только политическую, но также эпидемиологическую ситуацию, природные катаклизмы, военные действия в стране назначения».
Как подготовиться к поездке?
Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Анастасия Баталова:
"Чтобы сохранить здоровье, обезопасить себя и своих близких, нужно тщательно подготовиться к путешествию ещё дома:
— заблаговременно получить информацию об эпидситуации на территории, куда вы отправляетесь на отдых, мерах профилактики опасных инфекционных заболеваний (при организованных поездках с этим вопросом можно обратиться к туроператору, при самостоятельных — в Роспотребнадзор или поликлинику);
— пройти медобследование, чтобы избежать обострения хронических недугов из-за смены климата;
— провести необходимую иммунизацию (желательно позаботиться об этом как минимум за месяц до путешествия);
— собрать походную аптечку.
После прибытия в выбранную страну следует:
— для проживания выбирать только гостиницы, обеспеченные централизованными водоснабжением и канализацией. В местах скопления летающих насекомых требуйте, чтобы на окна и двери установили противомоскитные сетки;
— питаться только в заведениях, где для приготовления пищи используют продукты гарантированного качества промышленного производства. Желательно не пробовать незнакомые блюда, не покупать еду на рынках и с лотков;
— пить только знакомые напитки и соки промышленного производства, бутилированную или кипячёную воду. Последнюю рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей;
— купаться только в бассейнах и предназначенных для этого водоёмах с оборудованной пляжной зоной и спасателями;
— избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми;
— надевать одежду с длинным рукавом и брюки, если есть необходимость защититься от укусов насекомых, применять репелленты и инсектициды;
— немедленно обращаться за медпомощью при появлении первых признаков инфекционного заболевания;
— соблюдать правила личной гигиен".
Правильная акклиматизация.
Главный внештатный специалист по терапии Минздрава Пермского края Наталья Корягина:
"Если поездка предполагает резкую смену климатических условий, то на отдых нужно заложить не менее 10 дней (а лучше — 14). Ведь первые семь организм тратит на адаптацию. И только после этого человека можно считать полностью здоровым и готовым к новым условиям. За две недели до поездки можно начать принимать поливитамины (какие — подскажет участковый терапевт) для укрепления иммунитета. Первые двое суток у моря не стоит пить спиртное. Оно увеличит и без того большую при смене климатических условий нагрузку на организм.
Следует помнить, что в жару мы быстро теряем влагу. Происходит обезвоживание. Потому в день взрослым необходимо выпивать около двух литров воды (чай, кофе и соки не в счёт). Не стоит приобретать напитки у уличных торговцев. Если вы путешествуете с ребёнком, старайтесь не злоупотреблять отдыхом на солнце, особенно с 11.00 до 17.00. После возвращения с моря организм вновь будет акклиматизироваться. Поддержать его можно с помощью витаминов и адаптогенов (облегчающие приспособление организма лекарства), рекомендованных врачом.
После возвращения следует три-четыре дня оставаться дома. Детям в рацион желательно добавить свежие фрукты, овощи и зелень. Восстановить силы ребёнку поможет полноценный сон (не менее семи-восьми часов)".