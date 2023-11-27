11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 27 ноября
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На юг России обрушился мощный ураган
Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды
К настоящему времени там без света остается более 500 тыс. человек.
Ударная группа кораблей США вошла в Персидский залив
Группа будет осуществлять «патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам».
В ООН заявили о рекордном количестве мин на территории Украины
На Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и наличие неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.
В Чехии началась крупнейшая с 1990 года забастовка профсоюзов
Работники выступают против пенсионной реформы, отсутствия повышения зарплат в госсекторе, дорогой энергии, высокой инфляции, неясных перспектив повышения минимальной заработной платы и нехватки денег на образование.