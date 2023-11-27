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11:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Мокрый снег, гололед: МЧС по Башкирии вновь предупреждает о ненастной погоде

В Башкортостане 28 ноября прогнозируется гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами порывы до 17 м/с, на отдельных участках дорог гололедица.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 87% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный 7−12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, по востоку до −10, днем +3−2.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

Как информировал «Башинформ», ранее МЧС также предупреждало об ухудшении погодных условий.

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