Мокрый снег, гололед: МЧС по Башкирии вновь предупреждает о ненастной погоде

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный 7−12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, по востоку до −10, днем +3−2.
На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.
Как информировал «Башинформ», ранее МЧС также предупреждало об ухудшении погодных условий.