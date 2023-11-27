В Екатеринбурге продлят маршрут троллейбуса № 34

Троллейбус будет ходить следующим образом: к горбольнице № 7: Метро Динамо — ТЮЗ — Луначарского — Библиотека имени Крапивина — Уральская — переулок Парковый — Июльская — Боровая — Данилы Зверева — Авангард — Горбольница № 7, а к метро «Динамо»: Горбольница № 7 — Данилы Зверева — Боровая — Июльская — переулок Парковый — Уральская — Библиотека имени Крапивина — Луначарского — ТЮЗ — Метро Динамо.
Продление произошло благодаря покупке новых троллейбусов. До горбольницы транспорт будет доезжать автономным ходом.
Удлиненный маршрут № 34, как напоминает E1.RU, транспортный комитет анонсировал весной текущего года, когда поступила первая большая партия новых троллейбусов из Белоруссии.