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14:33 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге продлят маршрут троллейбуса № 34

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге троллейбусный маршрут «Метро Динамо — Сулимова» продлят до остановки «ГКБ № 7» на Вилонова с 1 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Троллейбус будет ходить следующим образом: к горбольнице № 7: Метро Динамо — ТЮЗ — Луначарского — Библиотека имени Крапивина — Уральская — переулок Парковый — Июльская — Боровая — Данилы Зверева — Авангард — Горбольница № 7, а к метро «Динамо»: Горбольница № 7 — Данилы Зверева — Боровая — Июльская — переулок Парковый — Уральская — Библиотека имени Крапивина — Луначарского — ТЮЗ — Метро Динамо.

Продление произошло благодаря покупке новых троллейбусов. До горбольницы транспорт будет доезжать автономным ходом.

Удлиненный маршрут № 34, как напоминает E1.RU, транспортный комитет анонсировал весной текущего года, когда поступила первая большая партия новых троллейбусов из Белоруссии.

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