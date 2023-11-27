15:18 (мск), источник: Бизнес-Калининград
Калининградская область нарастила импорт и перевалку цветов
В Калининградскую область с начала 2023 года ввезено 26 млн штук срезов импортных цветов.
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По сравнению с прошлым годом, ввоз срезов цветов увеличился на 15%.
В основном, в область поступает продукция импортного происхождения из разных стран.
Больше всего ввозится роз, хризантем, гвоздик, лилий, гортензий, гербер, прокомментировали в Калининграде сегодня, 27 ноября 2023 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Главным образом, в область поступает продукция импортного происхождения таких стран как Бельгия, Германия, Замбия, Зимбабве, Испания, Италия, Кения, Нидерланды, Эквадор, Колумбия, Эфиопия, Израиль и других.
Специалисты управления Россельхознадзора проводят контроль каждой партии цветочной продукции. В результате досмотра выявлено три вида карантинных объектов в 83 случаях. Обнаружены такие карантинные объекты, как западный (калифорнийский) цветочный трипс, табачная белокрылка, белая ржавчина хризантем.
Вся заражённая цветочная продукция в количестве более 11 тысяч штук уничтожена методом сжигания.