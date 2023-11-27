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16:30 (мск), источник: Клопс.ru

Черви, мозг или тартар: под Багратионовском обнаружили необычный гриб

Аскокорине мясная не ядовита, но в пищу не употребляется.

Источник: сообщество «Грибы и грибники Калининградской области»

У посёлка Марийское Багратионовского района обнаружили диковинку. Фотографиями находки местная жительница поделилась в сообществе «Грибы и грибники Калининградской области».

Гриб напомнил пользователям мозг, распухший язык, скопление червей и тартар из говядины. Аскокорине мясная часто встречается в виде больших групп, которые обычно с середины августа до середины ноября заселяют подгнившие останки деревьев, предпочитая берёзу.

Диковинка не ядовита, но неинтересна кулинарам из-за неприглядного вида и маленького размера. По консистенции гриб похож на резину или мочалку. Однако полезное свойство у него всё же есть — благодаря антибактериальным свойствам настоянная на спирту аскокорине подойдёт для обработки ран и порезов.

«Клопс» продолжает показывать диковинки из местных лесов. В очередную подборку вошли «инопланетные» находки последнего месяца.

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