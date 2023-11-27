18:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Сильный ветер с порывами до 20 м/сек задержится в Воронежской области до 29 ноября
Объявлен желтый уровень погодной опасности.
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В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15−20 м/сек. Предупреждение будет актуально до 6:00 вторника, 28 ноября, а также с вечера 28 ноября до 6:00 среды, 29 ноября. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, днем 29 ноября в регионе также сохранится сильный юго-восточный ветер. Местами по региону его порывы будут достигать 15−20 м/сек. В светлое время суток возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Предупреждение о сильном ветре синоптики распространили заранее. В региональном ГУ МЧС также призвали жителей региона быть осторожнее в непогоду.
РИА «Воронеж» сообщало, что в связи с непогодой в семи районах Воронежской области отмечаются локальные перебои в подаче электроэнергии, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Сложности наблюдаются в Рамонском, Нижнедевицком, Павловском, Таловском, Лискинском, Кантемировском и Репьевском районах. Восстановительные работы ведут 13 бригад: 32 специалиста и 14 единиц спецтехники.
Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков также рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», придет ли в регион штормовой ветер с юга России.