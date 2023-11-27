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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарскую область накроет плотный туман 28 ноября 2023 года

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за непогоды.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжает бушевать непогода. На этот раз регион накроет плотный туман ночью и утром, 28 ноября 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. Во вторник в губернии ранним утром и ночью ожидается гололед и налипание мокрого снега. Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать правила безопасного движения.

Напомним, автолюбителям стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, не стоит ориентироваться на впереди идущий автомобиль и приближаться к нему.

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