17:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарскую область накроет плотный туман 28 ноября 2023 года
В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за непогоды.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самарской области продолжает бушевать непогода. На этот раз регион накроет плотный туман ночью и утром, 28 ноября 2023 года.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. Во вторник в губернии ранним утром и ночью ожидается гололед и налипание мокрого снега. Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать правила безопасного движения.
Напомним, автолюбителям стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, не стоит ориентироваться на впереди идущий автомобиль и приближаться к нему.