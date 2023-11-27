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18:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Волгограда обсуждают громкий хлопок 27 ноября

Днем над Волгоградом пронесся оглушительный звук, похожий на взрыв.

Источник: Комсомольская правда

У некоторых жителей Волгограда днем 27 ноября затряслись стены и окна в квартирах и домах. И был слышен громкий хлопок. Причем звук, похожий на взрыв, около четырех часов услышали в разных районах областного центра. Волгоградцы активно обсуждают грохот в социальных сетях.

«Очень громкий звук сейчас был в Ворошиловском. У меня окно открылось», «В центре тоже был глухой хлопок», «Бух где-то вдалеке», «В Ворошиловском окно хлопнуло», «В центре тоже было, машины все сингалки включили сразу» — пишут волгоградцы в пабликах в соцсетях. Оглушительный хлопок пронесся почти по каждому району. Правда, есть и те, кто ничего не слышал. «В центре тишина», «Жилгородок, тихо все», «Ворошиловский, ничего не слышала» — отвечают горожане, которые наслаждались тишиной.

Услышавшие звуки взрыва волгоградцы предполагают, что причиной мог стать самолет, преодолевший сверхзвуковой барьер. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, сообщений о ЧП в Волгограде не поступало.

Отметим, в Волгограде периодически слышится грохот, который не сопровождается происшествиями.

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