19:06 (мск), источник: Комсомольская правда
10-балльные пробки сковали Петербург из-за метели 27 ноября
Рекордно длинную пробку в 12 километров зафиксировали на внешней стороне КАД.
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Дорожная карта Петербурга вечером 27 ноября окрасилась в бордовый цвет. А виной всему десятибалльные пробки, которые сковали город из-за снегопадов. В ГИБДД предупреждают, что из-за метели и гололеда стоит двигаться с минимальной скоростью и сохранять большую дистанцию в автомобильном потоке. Однако при таких пробках водители и так едут очень медленно.
— Загруженность дорог в Петербурге необычно высока. Сейчас в городе 10 баллов, это на три балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 22 часам достигнут трех баллов, — сообщили в сервисе «Яндекс. Пробки».
Рекордно длинную для этого времени пробку зафиксировали на внешней стороне КАД от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной. Там затор растянулся аж на 12,1 километра.
Необычную пробку в 5,1 километра наблюдают на Большом Сампсониевском проспекте от Финляндского проспекта до Светлановской площади. Там можно потерять почти 2,5 часа, хотя обычно на этот участок уходит около часа.
— Еще одна необычно плотная пробка — Пироговская набережная, Выборгская набережная, Ушаковская набережная, от Финляндского проспекта до улицы Академика Крылова. Пробка растянулась на четыре километра. В ней можно потерять 57 минут. Обычно этот участок можно проехать за 26 минут, — говорится в сообщении сервиса.
Также затруднено движение на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице, от Пражской улицы до Дальневосточного проспекта. Четырехкилометровый участок сейчас можно проехать за 2 часа 20 минут, хотя обычно на него уходит чуть больше часа.