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04:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Определён список популярных сервисов у детей в Хабаровском крае

Подростки стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры.

Источник: Мегафон

В этом году дети в Хабаровском крае стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 89%. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы компании.

В целом хабаровские дети стали тратить на 32% больше мобильного интернета, чем в 2022 году (данные за первые 10 месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года), однако их предпочтения изменились. Чуть меньше половины трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (47%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,5 процентных пункта. В два раза меньше дети тратят на мессенджеры, хотя их доля выросла почти в два раза и достигла 16%.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают социальные сети (14%), прибавившие 1 п.п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и музыку, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика на первые два за год вырос на 37% и 40%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+0,5 п.п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 89%, и WhatsApp, прибавивший 55%.

Около 6% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях интернет-магазинов. Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайтов, чем девочки.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. При этом в первых двух регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным спросом на тариф «МегаФон Kids», число подключений которого с января выросло на 19%, а с октября прошлого года — на 44%. Одно из его главных преимуществ — защита детей от нежелательного контента: выбранные родителями ресурсы и сайты 18+ будут недоступны для просмотра. Кроме того, тариф ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.

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