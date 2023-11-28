05:33 (мск), источник: НИА Красноярск
В Красноярске растет число заболевших гриппом и ОРВИ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стало заметно больше и тех, кто заболел COVID-19.
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По итогам прошедшей недели в Красноярском крае выросла доля вирусов гриппа от общего числа обследованных. Показатель вырос до 1,9%, тогда как неделей ранее он был на уровне 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
«Также на предыдущей неделе 1373 жителя нашего региона заболели коронавирусной инфекцией, что на 34% больше, чем неделей ранее. Основной процент заболевших приходится на красноярцев — 72,3%», — сказано в сообщении.
Несмотря на это, в целом по региону уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.
Ранее НИА «Красноярск» сообщал о росте числа зараженных ВИЧ в Красноярском крае. Сейчас в регионе проживает более 28,8 тысяч людей с таким диагнозом.