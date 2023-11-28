08:04 (мск), источник: AmurMedia.ru
Сергей Кравчук: Нужно ускорить процесс новогоднего оформления города
По словам градоначальника, оно создаёт хабаровчанам праздничное настроение.
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Мэр Хабаровска на аппаратном совещании дал поручение быстрее закончить подготовку краевой столицы к Новому году. Особое внимание градоначальник обратил на главный символ предстоящего торжества — ёлки, которые будут украшать городки в каждом районе города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Уже конец ноября. Хабаровск — культурная и спортивная столица Дальнего Востока. Сюда приезжают в гости из других регионов и стран. Нам нужно активизироваться и ускорить процесс новогоднего оформления: Хабаровчане должны видеть украшенный город», — поручил профильным структурам Сергей Кравчук.
«Украшенный транспорт, оформленные магазины, рестораны, кафе, детские сады, школы — всё в городе должно создавать новогоднее настроение», — резюмировал глава краевой столицы.
В настоящее время в парке «Динамо» уже приступили к монтажу светового оборудования и праздничного оформления новогоднего городка. В этом году на новогоднее украшение парка потратят в 5 раз больше льда, чем в прошлые годы. Благодаря этому здесь установят ледяную крепость: в высоту она будет превышать 2 метра, в длину — более 100.
Одним из центральных элементов убранства и новинкой этого года станет ледовая скульптура — копия собора, который располагается на площади Славы. По традиции парк украсят и ледовые скульптуры участников ежегодного конкурса «Амурский хрусталь».
Убранство дворовых площадок, кроме ледово-снежного оформления и включения светодинамического оформления на зданиях и прилегающих территориях, будет создано до 19 декабря.