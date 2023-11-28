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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В супермаркете Красноярска провели дератизацию после прогулки крысы по полкам

В красноярском магазине крыса ела хлеб, не обращая внимания на покупателей.

Источник: Соцсети

25 ноября в сети появилось видео очевидцев, снявших большую крысу на полках с хлебобулочными изделиями в одном из супермаркетов на Красноярском рабочем.

Снимавшие комментировали действия грызуна в кадре и одновременно пытались привлечь внимание персонала к проблеме:

— Девочки, позовите продавца, тут крыса большая. Она хлеб жрет! Девочки, у вас тут экстренная ситуация. Я в шоке просто! Покупатели делились, что во время происходящего сотрудники торговой точки ничего не сделали для того, чтобы поймать и обезвредить грызуна.

Этим случаем заинтересовались в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю: — В соцсетях появилось видео с крысой, которая по-хозяйски ходит по полкам с хлебом в магазине и дегустирует товар. Конечно, увиденное приводит в шок! К сожалению, точный адрес, где это произошло, не указан. Поэтому просим автора видео направить нам официальное заявление для принятия исчерпывающих мер в отношении магазина.

«Проспекту Мира» рассказали в пресс-службе магазина, что в нем уже провели дополнительную дератизацию, помимо регулярной. Все продукты с полок, на которых была замечена крыса, были утилизированы.

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