08:39 (мск), источник: Комсомольская правда
В супермаркете Красноярска провели дератизацию после прогулки крысы по полкам
В красноярском магазине крыса ела хлеб, не обращая внимания на покупателей.
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25 ноября в сети появилось видео очевидцев, снявших большую крысу на полках с хлебобулочными изделиями в одном из супермаркетов на Красноярском рабочем.
Снимавшие комментировали действия грызуна в кадре и одновременно пытались привлечь внимание персонала к проблеме:
— Девочки, позовите продавца, тут крыса большая. Она хлеб жрет! Девочки, у вас тут экстренная ситуация. Я в шоке просто! Покупатели делились, что во время происходящего сотрудники торговой точки ничего не сделали для того, чтобы поймать и обезвредить грызуна.
Этим случаем заинтересовались в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю: — В соцсетях появилось видео с крысой, которая по-хозяйски ходит по полкам с хлебом в магазине и дегустирует товар. Конечно, увиденное приводит в шок! К сожалению, точный адрес, где это произошло, не указан. Поэтому просим автора видео направить нам официальное заявление для принятия исчерпывающих мер в отношении магазина.
«Проспекту Мира» рассказали в пресс-службе магазина, что в нем уже провели дополнительную дератизацию, помимо регулярной. Все продукты с полок, на которых была замечена крыса, были утилизированы.