10:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Сладость или гадость: разбираемся в составе сладких напитков на прилавках Приморья
Как изменился состав «газировки» после введения «налога на сахар»?
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С 1 июля в России действует «налог на сахар». Сладкие напитки, содержащие в себе сахар и его производные, количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 гр на 100 мл напитка, облагаются акцизом 7 рублей за 1 литр. Под акциз попадают напитки с глюкозой, фруктозой, сахарозой, декстрозой, мальтозой, лактозой, сиропом с сахаром и медом.
Эта серьезная мера была призвана поддержать здоровье россиян, стимулировать производителей применять более безопасные подсластители, а полученные средства планировалось направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом. Однако, некоторые производители, стремясь сократить расходы и удержать рост цен, поспешили обратиться к наиболее дешевым и доступным сахарозаменителям. В их числе ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951).
Отдельно в июле 2023 года Международное агентство по изучению рака, ВОЗ и Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили, что аспартам может обладать канцерогенным эффектом, а канцерогены, в свою очередь, могут способствовать возникновению рака. Вещество было добавлено в список потенциальных канцерогенов, однако при этом была определена и допустимая норма его суточного потребления: 40 мг/кг массы тела. Тем самым комитет подтвердил, что употребление аспартама без превышения данного лимита является безопасным для человека.
Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева в интервью НСН сообщила о том, что аспартам и ацесульфам калия могут негативно воздействовать на здоровье. По словам специалиста, употребление аспартама может не лучшим образом сказаться на здоровье зубов и кишечника, вызывать депрессию, а также формировать зависимость у потребителя.
Корр. ИА PrimaMedia посетил магазины крупных торговых сетей Владивостока, чтобы посмотреть, что же пьют приморцы.
В «Добрый cola» со вкусом ванили, например, в составе помимо сахара есть такие подсластители, как упомянутые ранее ацесульфам калия и аспартам, а также цикламат натрия. В напитке «Добрый» со вкусом лимон-лайм состав похожий: сахар и ацесульфам калия с аспартамом.
При этом в составе «Добрый cola» с классическим вкусом производитель по-прежнему оставил пока сахар.
В напитке марки «Святой источник» с ароматом яблока, который выглядит прозрачным, максимально напоминающим воду, в составе обнаруживается и сахар, и его заменитель — сукралоза.
Бывает и так, что чем больше на упаковке сообщений о низком содержании сахара или его отсутствии, тем больше вероятность наличия подсластителей в его составе. Например, cola без сахара от марки «Черноголовка» содержит такой «сладкий набор», как ацесульфам калия, сукралоза, цикламат натрия и другие.
Что же предлагают нам приморские производители? Например, в популярной линейке «Монастырских напитков», выпускаемых заводом «СКИТ», содержится и обычный сахар, и сахарозаменитель. Но здесь производитель вместо распространенных аспартама, ацесульфама калия или стевия использует «Аспасвит». Наша редакция выяснила, что так называется торговая марка одного из российских предприятий, которое производит широкий спектр различных подсластителей — от синтетических до натуральных.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу «СКИТ», чтобы выяснить, какие же именно сахарозаменители, используемые в составе «Монастырских напитков», предполагаются под названием «Аспасвит». Как рассказали в компании, подсластители в производимых заводом «Монастырских напитках», «GRINK Cola» и «GRINK Cola без сахара» не содержат ни аспартам, ни ацесульфам и включают в состав натуральные компоненты.
В составе напитков «Шмаковские лимонады», например, в крем-соде со вкусом ванили, — целая россыпь привычных подсластителей: ацесульфам калия, аспартам, сахарин и экстракт сухой солодки. При этом натурального сахара в напитках нет.
По результатам проведенного мониторинга лишь малой доли напитков, представленных на полках владивостокских магазинов, можно рекомендовать читателям осознанней подходить к потреблению газировок и изучать составы напитков, чтобы понимать — не все то сахар, что дает приятную сладость во рту.