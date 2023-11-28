Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 ноября, в течение суток 29 ноября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/c», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий.
Также есть угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от похода в море и горы, не находиться возле русел рек.
Как сообщалось, мощный шторм с ураганным ветром, ливнями и мокрым снегом обрушился на Крым в воскресенье вечером. Без света остались около 500 тысяч человек. Жителей нескольких улиц Евпатории и севастопольского поселка Любимовка эвакуировали из-за подтоплений. По данным МЧС России, в результате разгула непогоды один человек погиб и 10 пострадали. В десяти муниципалитетах республики введен режим ЧС.