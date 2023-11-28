14:02 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области четверо человек заболели гонконгским гриппом
В Ростовской области впервые за 2023 год выявили гонконгский грипп.
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Об этом сообщили специалисты донского Роспотребнадзора.
По данным за неделю с 20 по 26 ноября, грипп типа А (H3N2) обнаружили у четырех человек. В прошлом году, накануне 2023 общее число зараженных этой инфекции составляли порядка 50 человек.
Гонконгский грипп входит в число острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Он поражает слизистую носа и ротоглотки, поражает дыхательную и пищеварительную системы. При заболевании этим типом гриппа зачастую людей начинает лихорадить, появляется слабость в теле, а высокую температуру (более 39 градусов) очень сложно сбить.
Всего в Ростовской области за последнюю неделю выявили 17,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель не превышает уровня эпидпорога. Однако на предыдущей недели число зараженных было меньше: 14,5 тысячи человек. Среди инфицированных почти половина (47,9%) — это дети до 14 лет.